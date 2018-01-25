МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть обновили максимумы с декабря 2014 года на фоне публикации данных Минэнерго США по снижению запасов сырья в стране, соглашения ОПЕК+ и ослабления доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.05 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,64% - до 70,98 доллара за баррель. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,02%, до 66,28 доллара за баррель. При этом ранее в ходе торгов четверга цена Brent достигла отметки в 71,05 доллара за баррель, впервые превысив уровень в 71 доллар с 3 декабря 2014 года. Нефть марки WTI впервые с 5 декабря превысила уровень в 66 долларов.

Инвесторы отыгрывают статистику от Минэнерго США. В среду ведомство сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) снизились десятую неделю подряд. За неделю, завершившуюся 19 января, запасы уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 411,6 миллиона баррелей, эксперты при этом ожидали меньшего снижения. Запасы нефти на крупнейшем в стране терминале в Кушинге (Cushing) сократились на 3,2 миллиона баррелей, составив 39,2 миллиона баррелей.

Сделка ОПЕК+ по сокращению нефтедобычи и снижение курса доллара к мировым валютам до минимума с декабря 2014 года также поддерживают мировые нефтяные цены, отмечает агентство Рейтер.

Кроме того, трейдеры отыгрывают сообщения о том, что в рамках Всемирного экономического форума в Давосе в среду министр энергетики России Александр Новак и глава Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих обсудили совместные проекты. По мнению главного рыночного стратега AxiTrader Грега Маккенна (Greg McKenna), слова которого приводит агентство, основными факторами влияния на рынок нефти сейчас являются продолжение диалога между саудовцами и РФ относительно долгосрочных проектов, очередное снижение запасов "черного золота" в США и удешевление доллара.