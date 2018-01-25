Биржи АТР в основном снижаются на фоне удешевления доллара

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг торгуются в основном в минусе, поскольку слабый доллар в парах к иене и китайскому юаню привел к снижению стоимости экспортно-ориентированных азиатских компаний, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.16 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,2% - до 3552,42 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 0,01%, до 1960,66 пункта. Гонконгский Hang Seng Index уменьшался на 0,42% - до 32820,56 пункта. Корейский KOSPI увеличивался на 0,82% - до 2558,8 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,08%, до 6050,1 пункта, японский фондовый индекс Nikkei 225 - снижался на 1,13%, до 23670,47 пункта.

В среду министр финансов США Стивен Мнучин на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не стоит беспокоиться по поводу снижения курса американской валюты. Он добавил, что слабый доллар только способствует росту торговли и развитию экономики США.

На этом фоне доллар ускорил снижение к мировым валютам. Курс доллара к иене опускался до 109,04 иены за доллар со 109,22 иены на предыдущем закрытии. Курс доллара к офшорному юаню также снижался на 0,24%, до 6,3342 юаня за доллар с 6,3492 юаня на предыдущем закрытии. Рост этого юаня оказался самым значительным с сентября прошлого года. Офшорный юань используется за пределами материкового Китая. Индекс доллара опускался на 0,2%, до 89,03 пункта.

По мнению валютного и товарного аналитика JP Morgan Private Bank в Гонконге Бена Сю (Ben Sy), которое приводит агентство MarketWatch, инвесторы во всем мире переоценили доллар и недооценили другие валюты в экономиках, где рост происходит быстрее. Такое позиционирование будет и дальше оказывать давление на стоимость американской валюты, считает Сю.

"Им (трейдерам - ред.) придется сократить свои позиции по доллару или уменьшить "недооцененные" позиции по валютам развивающихся рынков", - добавил аналитик.