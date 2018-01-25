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Золото подорожало до максимума с августа 2016 года


Commodities / Рынки

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Золото подорожало до максимума с августа 2016 года на торгах в четверг на фоне снижения курса доллара к мировым валютам, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.44 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 8,6 доллара, или на 0,63% - до 1364,9 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро росла на 1,06% - до 17,68 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,41% - до 88,84 пункта.

Золото дорожает, в то время как индекс доллара торгуется вблизи минимальных уровней с декабря 2014 года. Снижение курса доллара связано с комментариями министра финансов США Стивена Мнучина по американской валюте. В среду он заявил, что слабый доллар является позитивным фактором для экономики США, поскольку на валюте завязана торговля, которая развивается при более дешевом долларе.

Этот комментарий вызвал реакцию трейдеров, указав на изменение валютной политики страны. Главы минфина США на протяжении примерно 28 лет повторяли, что сильный доллар - это национальный интерес США, отмечает агентство Рейтер.

Ослабление доллара, как правило, положительно отражается на цене золота, делая покупку драгметалла дешевле для инвесторов, владеющих другой валютой.

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