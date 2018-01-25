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События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 января


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МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 EURГермания - Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль)10,810,8
12:00 EURГермания - Индекс деловых ожиданий (январь)109,5109,4
12:00 EURГермания - Оценка текущей ситуации (январь)125,4125,4
12:00 EURГермания - Индекс делового климата IFO (январь)117,2117,1
12:30 GBPВеликобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов39,5 тыс39,7 тыс
15:45 EURЕврозона - Ставка по депозитным средствам-0,4%-0,4%
15:45 EURЕврозона - Решение по процентной ставке (январь)0%0%
16:30 USDСША - Сальдо внешней торговли товарами (декабрь) -70 млрд долл -68,6 млрд долл
16:30 USDСША - Число первичных заявок на получение пособий по безработице220 тыс240 тыс
16:30 CADКанада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)0,8%0,8%
16:30 CADКанада - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)1,5%0,7%
16:30 EURЕврозона - Пресс-конференция ЕЦБ
18:00 USDСША - Продажи нового жилья (декабрь)733 тыс679 тыс
18:00 USDСША - Продажи нового жилья (м/м) (декабрь)17,5%-7,9%

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00 RUBЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 19.01)437,9 млрд долл (на 12.01)
16:00 RUBОбъём розничных продаж (г/г) 2,7%
16:00 RUBУровень безработицы (декабрь)5,1%5,2%
RUBММК - операционные результаты за 4кв2017
RUBЛента - операционные результаты за 4кв2017
RUBМХП /Мироновский хлебопродукт/ - операционные результаты за 4кв2017
RUBРаспадская - операционные результаты за 4кв2017
RUBKAZ Minerals - операционные результаты за 4кв2017
RUBОткрытие Холдинг - ВОСА (реестр закрыт 10.01.18, в форме заочного голосования, решение по крупным сделкам)
RUBДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - СД (выборы председателя СД)
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