События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 января

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

Когда Где и что Предыдущее значение Прогноз 10:00 EUR Германия - Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль) 10,8 10,8 12:00 EUR Германия - Индекс деловых ожиданий (январь) 109,5 109,4 12:00 EUR Германия - Оценка текущей ситуации (январь) 125,4 125,4 12:00 EUR Германия - Индекс делового климата IFO (январь) 117,2 117,1 12:30 GBP Великобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов 39,5 тыс 39,7 тыс 15:45 EUR Еврозона - Ставка по депозитным средствам -0,4% -0,4% 15:45 EUR Еврозона - Решение по процентной ставке (январь) 0% 0% 16:30 USD США - Сальдо внешней торговли товарами (декабрь) -70 млрд долл -68,6 млрд долл 16:30 USD США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице 220 тыс 240 тыс 16:30 CAD Канада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь) 0,8% 0,8% 16:30 CAD Канада - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь) 1,5% 0,7% 16:30 EUR Еврозона - Пресс-конференция ЕЦБ 18:00 USD США - Продажи нового жилья (декабрь) 733 тыс 679 тыс 18:00 USD США - Продажи нового жилья (м/м) (декабрь) 17,5% -7,9%

Российские события