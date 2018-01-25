События в сфере макроэкономики и бизнеса 25 января

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 25 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|10:00
|EUR
|Германия - Индекс потребительского климата (Gfk) (февраль)
|10,8
|10,8
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс деловых ожиданий (январь)
|109,5
|109,4
|12:00
|EUR
|Германия - Оценка текущей ситуации (январь)
|125,4
|125,4
|12:00
|EUR
|Германия - Индекс делового климата IFO (январь)
|117,2
|117,1
|12:30
|GBP
|Великобритания - Валовой объем одобренных ипотечных займов
|39,5 тыс
|39,7 тыс
|15:45
|EUR
|Еврозона - Ставка по депозитным средствам
|-0,4%
|-0,4%
|15:45
|EUR
|Еврозона - Решение по процентной ставке (январь)
|0%
|0%
|16:30
|USD
|США - Сальдо внешней торговли товарами (декабрь)
|-70 млрд долл
|-68,6 млрд долл
|16:30
|USD
|США - Число первичных заявок на получение пособий по безработице
|220 тыс
|240 тыс
|16:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|0,8%
|0,8%
|16:30
|CAD
|Канада - Объём розничных продаж (м/м) (ноябрь)
|1,5%
|0,7%
|16:30
|EUR
|Еврозона - Пресс-конференция ЕЦБ
|18:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (декабрь)
|733 тыс
|679 тыс
|18:00
|USD
|США - Продажи нового жилья (м/м) (декабрь)
|17,5%
|-7,9%
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|ЦБ РФ - Международные резервы (USD, на 19.01)
|437,9 млрд долл (на 12.01)
|16:00
|RUB
|Объём розничных продаж (г/г)
|2,7%
|16:00
|RUB
|Уровень безработицы (декабрь)
|5,1%
|5,2%
|RUB
|ММК - операционные результаты за 4кв2017
|RUB
|Лента - операционные результаты за 4кв2017
|RUB
|МХП /Мироновский хлебопродукт/ - операционные результаты за 4кв2017
|RUB
|Распадская - операционные результаты за 4кв2017
|RUB
|KAZ Minerals - операционные результаты за 4кв2017
|RUB
|Открытие Холдинг - ВОСА (реестр закрыт 10.01.18, в форме заочного голосования, решение по крупным сделкам)
|RUB
|ДВМП /Дальневосточное морское пароходство/ - СД (выборы председателя СД)