Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают, кроме "Ленты", "Магнита" и АФК "Система"

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Бумаги российских компаний, кроме "Ленты", "Магнита" MGNT и АФК "Система" AFKS, в четверг торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.07 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" ROSN росла на 1,7%, до 6,2 доллара, "Лукойла" LKOH - на 0,32%, до 68,46 доллара, "Новатэка" NVTK - на 0,68%, до 133,9 доллара. Цена бумаг "Газпрома" GAZP поднималась на 1,12% - до 5,31 доллара, "Газпром нефти" - на 0,52%, до 24,12 доллара.

Стоимость бумаг ВТБ увеличивалась на 2,34%, до 1,95 доллара, Сбербанка SBER - на 0,92%, до 19,15 доллара. Цена расписок TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", поднималась на 3,88%, до 22,08 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 1,64% - до 20,51 доллара, "Северстали" CHMF - на 0,88%, до 16,56 доллара. Цена расписок НЛМК увеличивалась на 1,21% - до 27,22 доллара.

Стоимость бумаг "Магнита" снижалась на 0,15%, достигая 26,61 доллара, "Ленты" - на 0,49%, до 7,12 доллара. Расписки АФК "Система" дешевели на 0,07%, до 4,48 доллара.