Эксперт: Доллар будет оставаться слабым длительное время, курс опустится еще ниже

МОСКВА, 25 янв - ПРАЙМ. Курс доллара продолжит снижаться к основным мировым валютам, полагает заместитель директора аналитического департамента компании "Альпари" Анна Кокорева.

"Доллар будет оставаться слабым еще очень длительное время и, вероятно, опустится еще ниже, так как правительство США заинтересовано в том, чтобы национальная валюта была слабой. Президент США и его коллеги в правительстве не скрывают этого, слабая валюта стимулирует экономический рост. Динамика доллара, может, поменяется только с изменением экономической политики в США, что в ближайшие годы вряд ли возможно, да и учитывая размер внешнего долга Штатов иметь крепкую валюту совершенно не выгодно", - считает эксперт.

Ближайшее событие, которое может повлиять на динамику доллара, это заседание ФРС США 31 января 2018 года, на котором может произойти ужесточение денежно-кредитной политики, что поддержит курс доллара, говорит Кокорева.

"Ближайшая цель по индексу доллара составляет 86,5, а благоприятный прогноз для пары доллар/рубль находится на уровне 53", - оценила она.

В четверг доллар против рубля обновил минимум с весны прошлого года на уровне 56,81 рубля на нефти, поднявшейся до 71 доллара за баррель сорта Brent.

Рынки отыгрывают комментарии министра финансов США Стивена Мнучина по валюте. В среду он заявил, что не обеспокоен по поводу снижения курса американской валюты в последнее время. Он добавил, что слабый доллар - "это хорошо для экономики США", так как на валюту завязана торговля, которая развивается при более дешевом долларе. В итоге евро уже закрепляется выше уровня 1,24 доллара - на максимуме более чем за три года.