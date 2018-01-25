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Более 75 институциональных инвесторов и фондов купили "вечные" евробонды Альфа-банка


Рынки

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Более 75 институциональных инвесторов и крупных фондов приняли участие в размещении нового выпуска бессрочных еврооблигаций Альфа-банка, говорится в сообщении кредитной организации.

Альфа-банк в четверг закрыл книгу заявок на бессрочные евробонды в объеме 500 миллионов долларов, которые разместит под 6,95%. Первоначальный ориентир доходности составлял 7-7,25%, но был снижен до 6,95-7,05%.

В сделке приняло участие более 75 институциональных инвесторов и крупных фондов из Европы, Великобритании, Швейцарии и Азии, значительный интерес проявили российские инвесторы, рассказал и.о. главного управляющего директора банка Алексей Чухлов, чьи слова приводятся в сообщении. По его словам, спрос превысил первоначально объявленный размер сделки практически в 2,6 раза, что позволило зафиксировать итоговую ставку на 0,3 процентного пункта ниже первоначально объявленного ценового диапазона.

Банк планировал разместить бессрочные еврооблигации объемом от 300 миллионов долларов. Встречи с инвесторами, посвященные размещению, прошли в Лондоне, Женеве и Цюрихе 22-23 января. "В начале недели мы провели серию интенсивных встреч с инвесторами в Лондоне, Цюрихе и Женеве и получили однозначное подтверждение того, что именно сейчас представились оптимальные условия для выпуска... Ставка купона 6,95% является рекордно низкой для всех российских банков - и частных, и государственных, для привлечения капитала первого уровня в формате еврооблигаций", - сказал Чухлов.

Выпуск для пополнения капитала первого уровня предусматривает колл-опцион через 5 лет. После согласования договора займа с Банком России сумма выпуска будет включена в состав источников добавочного капитала Альфа-банка. Организаторами выступили UBS и сам Альфа-банк.

Банк в последний раз прибегал к использованию инструмента бессрочных еврооблигаций в 2016 году, когда разместил два транша бумаг совокупным объемом 700 миллионов долларов.

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