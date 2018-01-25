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Fitch улучшило прогноз по рейтингам "Трансмашхолдинга" до позитивного со стабильного


Рынки

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) "Трансмашхолдинга" (ТМХ) в иностранной и национальной валютах до позитивного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

Рейтинги подтверждены на уровне "BB-", отмечает Fitch.

"Позитивный прогноз отражает ожидания Fitch относительно дальнейшего снижения доли заемных средств в капитале компании в краткосрочной и среднесрочной перспективах", - говорится в сообщении.

Подтверждение рейтингов отражает улучшение показателей левериджа "Трансмашхолдинга" после сокращения долга в 2017 году в связи с завершением первого этапа контракта ТМХ с Московским метрополитеном на поставку вагонов метро. Fitch также отмечает, что рейтинг компании отражает лидирующие позиции компании в России и СНГ, а также долгосрочное и успешное сотрудничество с ключевым клиентом - ОАО "РЖД".

По мнению агентства, к повышению рейтингов может привести расширение географии деятельности компании, а также повышение рентабельности и показатель отношения средств от операций (FFO) к левериджу на уровне ниже 3x. Отрицательное рейтинговое действие, в свою очередь, возможно при показателе FFO к левериджу выше 4x и отрицательной марже свободного денежного потока (FCF).

"Трансмашхолдинг" - крупнейшая российская компания, специализирующаяся на разработке и производстве подвижного состава для железных дорог, городских транспортных систем. Предприятия группы ТМХ выпускают электровозы, тепловозы, грузовые и пассажирские вагоны, а также вагоны электропоездов и метро.

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