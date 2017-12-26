МНЕНИЕ: "Лента" не стала третьим продуктовым ритейлером в РФ, но может им стать - эксперт

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Сеть "Лента" пока не обогнала "Ашан" по выручке и еще не стала третьим в России продовольственным ритейлером, однако имеет все шансы добиться этого, считает гендиректор аналитического агентства InfoLine Иван Федяков.

В четверг "Лента" опубликовала свои операционные результаты за четвертый квартал и полный 2017 год. Выручка компании в октябре-декабре увеличилась на 23,4% в годовом выражении и достигла 112,09 миллиарда рублей, в 2017 году - на 19,2% по сравнению с предыдущим годом, до 365,176 миллиарда рублей.

Гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг, комментируя операционные результаты, отметил, что в результате активного развития позиция "Ленты" на рынке изменилась. По словам топ-менеджера, компания, будучи крупнейшей сетью гипермаркетов в России, уверена, что стала третьим крупнейшим продовольственным ритейлером в стране. Позже, на телефонной конференции для аналитиков, глава компании этот тезис повторил.

"Мы верим, что "Лента" в течение 2017 года стала российским ритейлером номер три, если не по годовым продажам, то точно по продажам в четвертом квартале", - сказал Дюннинг. Тем не менее, гендиректор InfoLine Федяков уверенность Дюннинга не разделил. "Лента" имеет шанс стать третьим, но они пока еще четвертые", - отметил эксперт.

"У "Ашана" в 2016 году выручка без НДС была 405,5 миллиарда рублей. "Ашан" пока не давал информации по итогам прошлого года, но даже если представить, что "Ашан" не вырос в 2017 году такими темпами, как "Лента", а может даже и снизил свою выручку, то вряд ли это снижение было таким драматичным, двузначным, чтобы они пропустили "Ленту", - добавил Федяков.

В "Ашане" сообщили РИА Новости, что компания не комментирует заявления других участников рынка ритейла. Сейчас крупнейшим российским ритейлером по объему выручки является X5 Retail Group (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", розничная выручка по итогам 2017 года - 1,287 триллиона рублей), вторым - "Магнит" MGNT(данные по выручке за 2017 год еще не опубликовал, в 2016 году - 1,075 триллиона рублей).

НЕПРОСТАЯ БОРЬБА

Стратегия "Ленты" до 2020 года предполагает, что компания станет третьим мультиформатным продуктовым ритейлером и крупнейшим российским игроком в сегменте гипермаркетов. Гендиректор InfoLine убежден, что по итогам 2017 года "Ашан" третью позицию среди российских продовольственных ритейлеров удержал.

"Может быть Ян Дюннинг имел в виду итоги квартала, но мы все-таки считаем по году, это наиболее справедливая оценка. Она не учитывает какие-то флуктуации, событийные вещи", - пояснил Федяков. Он отметил, что открытия магазинов "Ленты" в 2017 году внесут вклад в выручку текущего года. В прошлом году сеть открыла 40 гипермаркетов и 48 супермаркетов.

На конец декабря компания управляла 231 гипермаркетом и 97 супермаркетами. В результате у "Ленты" есть шанс стать третьим ритейлером по итогам 2018 года. "Хотя я тоже сомневаюсь в амбициозных планах Яна Дюннинга, потому что все-таки не надо сбрасывать со счетов планы "Ашана". Я не думаю, что "Ашан" прямо так мирно отдаст это третье место. Я думаю, "Ашан" еще поборется за него", - добавил Федяков.

По его словам, "Ашан" прожил худший период своего развития в России, в частности, 2016 год, когда выручка ритейлера снизилась впервые за все время работы в России. В то же время, указал эксперт, "Ашан" поменял российское руководство, что может придать динамику развития сети. Кроме того, улучшается экономическая ситуация в России: потребители становятся более активными, перестают экономить.

"У "Ашана" снова появляется то преимущество, которого, может быть, не хватает "Ленте". Но интрига сохранится, в течение всего 2018 года мы будем за этим наблюдать. Очевидно, что они будут идти ноздря в ноздрю в течение года. Это будет интересно, и от этого выиграют все", - отметил гендиректор InfoLine.

Вместе с тем Федяков считает, что "Лента" все же выйдет на третье место. "Лента" очень сильна, очень хорошо адаптирована для российского рынка, а Ян Дюннинг, действительно, один из лучших менеджеров в России", - сказал собеседник агентства.