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Биржи Европы закрылись в минусе на укреплении евро


Рынки / Мировая экономика

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Основные биржевые индексы Европы завершили торги четверга снижением на фоне укрепления евро после комментариев главы ЕЦБ Марио Драги, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов немецкий DAX уменьшился на 0,87% - до 13298,36 пункта, французский CAC 40 сократился на 0,25% - до 5481,21 пункта, британский FTSE 100 - на 0,36%, до 7615,84 пункта.

"Евро взлетел выше 1,25 доллара впервые за три года после того, как ЕЦБ показал более спокойное отношение по поводу недавнего повышения курса валюты, чем многие участники рынка ожидали", - цитирует агентство Рейтер аналитика ETX Capital Нила Уилсона (Neil Wilson),

На пресс-конференции глава европейского регулятора заявил, что волатильность курса евро на валютных рынках является источником неопределенности при попытках прогнозировать темпы инфляции в еврозоне.

Он также отметил, что достаточная степень денежного стимулирования по-прежнему необходима для того, чтобы поддерживать основные тенденции по инфляции. Укрепление евро, как правило, негативно отражается на стоимости акций компаний региона, так как снижает их доход в местной валюте.

Ранее в четверг ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на рекордно низком уровне 0% и оставил объем выкупа активов в рамках программы количественного смягчения (QE) на уровне 30 миллиардов евро ежемесячно по сентябрь 2018 года.

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