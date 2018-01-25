Регулятивные наработки России в сфере криптовалют консервативны - Дворкович

ДАВОС, 25 янв /ПРАЙМ/. Регулятивные наработки РФ в сфере криптовалют пока консервативны, но жизнь не стоит на месте, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Минфин РФ в четверг опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). По законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество.

Банк России считает допустимым обмен только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов), и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций.

"Действительно, есть регулятивные наработки, которые пока в общем-то консервативны, но, повторяю, жизнь не стоит на месте, будем мониторить ситуацию, заниматься всей этой темой и дальше принимать решение, как себя здесь вести", - сказал Дворкович журналистам.

Он добавил, что сейчас в правительстве и бизнес-среде РФ идет дискуссия о судьбе криптовалют и пилотных проектах в этой сфере. "Я не знаю, чем дискуссия закончится, пока ясности нет", - отметил он.