Публикация доклада о санкциях радикально не ухудшит отношения России и США - Дерипаска

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Обнародование так называемого "кремлевского доклада" радикально не ухудшит отношения России и США, они и так на невысоком уровне, считает бизнесмен Олег Дерипаска.

Экономические санкции стран Запада против РФ были введены в 2014 году. Президент США Дональд Трамп в начале августа прошлого года подписал закон, предполагающий расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Ожидается, что доклад о возможных новых санкциях будет опубликован 29 января.

"Нет", - сказал Дерипаска, отвечая на вопрос, может ли публикация доклада радикально ухудшить отношения двух стран.

"Они и сейчас не на очень высоком уровне, поэтому ухудшать их некуда", - пояснил он в интервью "Россия 24".