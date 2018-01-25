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Регулятивные наработки России в сфере криптовалют консервативны - Дворкович


Рынки

Добавлены комментарии спикера в последнем абзаце.

ДАВОС, 25 янв /ПРАЙМ/. Регулятивные наработки РФ в сфере криптовалют пока консервативны, но жизнь не стоит на месте, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

Минфин РФ в четверг опубликовал законопроект о регулировании цифровых активов в РФ, в котором дал определения криптовалюте, токену, майнингу и ICO (процедуре первичного размещения токенов). По законопроекту имеется разногласие с Банком России в части предусмотренной возможности обмена криптовалют на рубли, иностранную валюту и/или иное имущество.

Банк России считает допустимым обмен только токенов, выпускаемых в рамках российских ICO (процедура первичного размещения токенов), и против разрешения такого обмена для криптовалют, поскольку даже при идентификации конечного владельца откроется возможность легализации сомнительных транзакций.

"Действительно, есть регулятивные наработки, которые пока в общем-то консервативны, но, повторяю, жизнь не стоит на месте, будем мониторить ситуацию, заниматься всей этой темой и дальше принимать решение, как себя здесь вести", - сказал Дворкович журналистам.

Он добавил, что сейчас в правительстве и бизнес-среде РФ идет дискуссия о судьбе криптовалют и пилотных проектах в этой сфере. "Я не знаю, чем дискуссия закончится, пока ясности нет", - отметил он.

"Мне кажется, что использование криптовалют как средства сбережения и привлечения капитала более эффективно, чем использование их как средства платежа. Я повторяю, то, что я являюсь скептиком, не означает, что все будет именно так, а не по-другому. Может быть, Павлу Дурову удастся его проект использования криптовалюты с использованием Telegram", - добавил Дворкович.

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