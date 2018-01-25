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Дворкович заявил, что принципиально поддерживает бюджетный маневр


Рынки

ДАВОС, 25 янв /ПРАЙМ/. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что принципиально поддерживает бюджетный маневр с увеличением расходов на соцсферу и инфраструктуру, но детали нужно обсуждать.

Ранее помощник президента Андрей Белоусов заявил, что российские власти прорабатывают различные варианты бюджетного маневра, причем расчеты администрации президента РФ и Центра стратегических разработок (ЦСР) близки - расходы на здравоохранение, образование и инфраструктуру необходимо увеличить суммарно на 1,5-2% ВВП за счет сокращения расходов по ряду других статей.

"Принцип - да, но детали еще надо обсуждать", - сказал Дворкович журналистам, отвечая на вопрос, поддерживает ли он бюджетный маневр.

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