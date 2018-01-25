ОБЗОР – Рубль вечером немного сполз с 2,5-летних максимумов против доллара вслед за нефтью

МОСКВА, 9 дек /ПРАЙМ/, Дмитрий Майоров. Рубль вечером уверенно рос к доллару и стабилизировался к евро на дорогой нефти.

Сползание нефтяных котировок ниже отметки 71 доллар за баррель сорта Brent помогло доллару отойти вверх от минимума за 2,5 года в районе 55,59 рубля, достигнутых днем.

Курс доллара расчетами "завтра" к 21.42 мск снижался на 0,43 рубля — до 55,74 рубля, курс евро - на 0,05 рубля — до 69,57 рубля, следует из данных Московской биржи.

ДОЛЛАР ОКОЛО 2,5-ЛЕТНИХ МИНИМУМОВ

Курс рубля в четверг обновил локальный максимум к доллару на фоне роста нефти в район многолетних максимумов — около 71 доллара за баррель сорта Brent.

Нефтяные котировки получали поддержку и обновили рекорды с декабря 2014 года на фоне еженедельной статистики по запасам сырья в США. Удешевление доллара поддерживало рост стоимости "черного золота". Евро в четверг достиг трехлетнего пика в районе 1,25 доллара.

В итоге курс доллара против рубля опускался в четверг до минимума с июля 2015 года. Евро при этом мало менялся в течение торгового дня.

Вечером нефть отошла немного вниз с уровня выше 71 доллара за баррель, что помогло и доллару подняться с 2,5-летнего дна.

Тем не менее, рубль растет против доллара медленнее, чем нефть. На этом фоне рублевая цена "черного золота" переступила психологически значимый порог в 4 тысячи рублей. Курс доллара при этом вечером терял против рубля 0,8%, евро стабилизировался.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Если долларовым "медведям" удастся закрепить курс доллара под отметкой 56 рублей, им будет открыта дорога к 54 рублям, считает Богдан Зварич из ИК "Фридом Финанс".

Однако в отсутствие поддержки со стороны налогового периода рублю будет тяжело в ближайшие недели сделать следующий шаг к этому уровню, считает он.

Ключевое влияние на российский валютный рынок оказало глобальное укрепление евро, считает Тимур Нигматуллин из компании "Открытие брокер". Впрочем, актуальными факторами поддержки национальной валюты продолжают выступать дорожающая нефть, приток капитала в акции и ОФЗ, добавил он.

Однако вскоре рубль может умеренно ослабнуть к доллару в рамках коррекции после значительного укрепления, считает Нигматуллин.