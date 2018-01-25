Биткоин замедлил рост на комментарии главы МВФ о рисках, связанных с развитием криптовалют

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в четверг вечером замедлила темпы роста на комментариях директора-распорядителя Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард об опасности криптовалют, свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, по состоянию на 21.47 мск биткоин дорожал на 0,52% - до 11,25 тысячи долларов. На бирже Bitfinex криптовалюта росла в цене на 0,93% - до 11,1 тысячи долларов, на GDAX - 0,6% - до 11,13 тысячи долларов. По данным портала Coindesk, биткоин дешевел на 1,76% - до 11,19 тысячи долларов.

Другие популярные криптовалюты также показывают преимущественно слабую позитивную динамику, согласно данным CoinMarketCap. Так, Ethereum дорожала на 2,6%, до 1 тысячи долларов, Bitcoin Cash - на 1,11%, до 1,6 тысячи долларов, а Ripple - снижалась в цене на 2,73%, до 1,31 доллара. Капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 551,2 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится около 34% всего рынка.

По словам главы МВФ Кристин Лагард, которые приводит телеканал CNBC, фонд уже начал контролировать, отслеживать и анализировать риски, связанные с развитием криптовалют. "Анонимность, отсутствие прозрачности, сокрытие и защита отмывания денег, а также финансирование терроризма и незаконная торговля просто неприемлемы", - заявила Лагард.

Кроме того, к осторожности в отношении криптовалют призвал и министр финансов США Стивен Мнучин. "Когда мы говорим о криптовалютах, будь то биткоин или другие цифровые валюты, основной приоритет заключается в том, чтобы убедиться, что они не используются для незаконной деятельности", - сказал Мнучин телеканалу.