"Лента" планирует в ближайшие несколько лет удвоить сеть супермаркетов

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Компания "Лента", один из крупнейших российских ритейлеров, планирует удвоить сеть супермаркетов в ближайшие несколько лет, чтобы стать значимым игроком в этом сегменте, заявил гендиректор "Ленты" Ян Дюннинг.

"Мы удвоили нашу сеть супермаркетов до 97 магазинов в пяти регионах, но пока это относительно небольшой бизнес. Мы видим потенциал удвоения (сети супермаркетов - ред.) в ближайшие несколько лет, чтобы стать значимым игроком также и в этом сегменте", - сказал Дюннинг в ходе телефонной конференции.

На конец 2017 года "Лента" управляла 328 магазинами: 231 гипермаркетом и 97 супермаркетами. В прошлом году компания открыла 49 супермаркетов (и закрыла один арендованный супермаркет).

Выручка ритейлера по итогам 2017 года увеличилась на 19,2% по сравнению с предыдущим годом - до 365,176 миллиарда рублей. Продажи сети гипермаркетов в прошлом году выросли на 18,6%, до 346,989 миллиарда рублей, супермаркетов - на 32,5%, до 18,188 миллиарда.

"Лента" основана в 1993 году в Санкт-Петербурге, является одной из крупнейших розничных сетей в России. Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Group (владеет 33,97% акций) и Европейский банк реконструкции и развития (7,37%). Free float, по оценке компании, составляет 57,51%.