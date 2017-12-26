ОБЗОР: Рыночная капитализация Сбербанка впервые превысила $100 млрд

МОСКВА, 25 янв /ПРАЙМ/. Рыночная капитализация Сбербанка SBER превысила 100 миллиардов долларов впервые в истории торгов на Московской бирже.

Котировки бумаг Сбербанка обновили исторические максимумы. К закрытию рынка префы выросли на 2,35% - до 209 рублей, обыкновенные акции – на 1,26% - до 250,64 рубля. В ходе торгов они уже поднимались до 210,5 рубля и 251,65 рубля соответственно, следует из данных биржи.

Общая рыночная капитализация бумаг Сбербанка к закрытию торгов составила почти 5,62 триллиона рублей (209 миллиардов рублей пришлось на префы, капитализация обыкновенных акций банка превысила 5,41 триллиона рублей), или 100,84 миллиарда долларов. По этому показателю бумаги Сбербанка обогнали в четверг акции "Газпрома" (более 3,546 триллиона рублей, или 63,64 миллиарда долларов) и "Роснефти" ROSN(более 3,725 триллиона рублей, или 66,851 миллиарда долларов).

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов на рынке акций Московской биржи составил 55,725 рубля.

Однако вместе с тем стоит отметить, что до кризиса 2008 года максимальная капитализация "Газпрома" GAZP и "Роснефти" превышала 100 миллиардов долларов. Максимально в рублях капитализация "Газпрома" превышала 8,847 триллиона рублей, или 373 миллиарда долларов при курсе доллара порядка 23,44 рубля, а "Роснефти" – почти 3,088 триллиона рублей, или 131,7 миллиарда долларов, следует из данных Московской биржи.

Максимальная долларовая капитализация ADR "Газпрома" на Лондонской бирже (LSE) была 370 миллиардов долларов (май 2008 года), у "Роснефти" - 128 миллиардов долларов (2 июня 2008 года), отметил заместитель директора группы корпоративный рейтингов АКРА Василий Танурков.

БУМАГИ СБЕРБАНКА В РАСТУЩЕМ ТРЕНДЕ

Индекс Мосбиржи на торгах в четверг обновил исторические максимумы, поднявшись до 2328,48 пункта, отмечает аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов. Обновление максимума российского индекса происходит на фоне всеобщей эйфории, царящей на мировых фондовых площадках, указывает он.

В свою очередь, подогреваемые оптимизмом насчет состояния мировой экономики акции развивающихся рынков достигли самого высокого уровня за последние десять лет, индекс MSCI Emerging Markets демонстрирует рост десятый день подряд, подсчитал аналитик.

"Изначально акции Сбербанка были нашей основной рекомендацией: драйвером роста выступала низкая оценка ведущего российского банка относительно аналогов с развивающихся рынков и более чем сильная динамика консолидированной финансовой отчетности. Не стоит также забывать, что Сбербанк – единственная настоящая "голубая фишка" в финансовом секторе. Для желающих вложиться в российский финансовый сектор фактически нет альтернативы", - в свою очередь отметил директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.

ПРИЧИНЫ РОСТА

"В свою очередь, акции Сбербанка, как основной бенчмарк российского рынка, следуют в растущем тренде на благоприятной конъюнктуре, тем более, что с фундаментальной точки зрения Сбербанк является основным бенефициаром от действий ЦБ, который последние несколько лет сокращал количество банков в системе, что положительным образом отразилось на прибыли Сбербанка", - говорит Дроздов.

Если говорить непосредственно о сегодняшних торгах, то причин для роста капитализации две, считает Разуваев.

Первая из них, может быть, кому-то покажется странной – это рост цен на нефть, отмечает он. "Дело в том, что в России от роста цен на нефть прежде всего выигрывают не нефтяные, а финансовые компании. Через механизм "НДПИ плюс экспортные пошлина" значительная часть выручки нефтяников перераспределяется в бюджет. Однако дополнительная ликвидность в финансовой системе остается, концентрируясь в наиболее надежных, прежде всего, государственных банках", - поясняет аналитик.

Второй причиной роста капитализации Сбербанка, по его мнению, является заявление ФАС относительно будущего российской банковской системы.

"Заявление, на самом деле, не очень ясное, однако участники рынка решили, что ФАС выступает за снижение доли ЦБ РФ в акционерном капитале Сбербанка, то есть за проведение приватизации. С нашей точки зрения, это в обозримом будущем исключено. В свое время против дальнейшей приватизации Сбербанка высказывались и Владимир Путин, и руководство Банка России. Приватизация Сбербанка может подорвать доверие рядовых вкладчиков. Однако спекулянтам просто нужен хороший повод для игры на повышение", - говорит эксперт.

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В рамках "бычьего" сценария Разуваев предполагает дальнейший рост акций Сбербанка в размерах 20% вместе с рынком, от текущих уровней цель составляет 300 рублей за обыкновенную акцию.

"Сейчас, конечно, акции Сбербанка уже не такие дешевые, игра в принципе сделана, соответственно, мы рекомендуем снижать их долю в портфеле до веса в основных российских фондовых индексах", - добавляет он.

На взгляд Дроздова, участникам игры на повышение в акциях Сбербанка можно уже постепенно начинать фиксировать прибыль, так как с текущих уровней резко возрастают риски коррекции.