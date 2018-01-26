Биржи АТР торгуются разнонаправленно на заявлениях Трампа и Мнучина о долларе

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу демонстрируют разнонаправленную динамику на противоречивых комментариях президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина об американской валюте, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 08.04 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,46% - до 3564,63 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - снижался на 0,03%, до 1952,79 пункта. Гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 1,31% - до 33083,8 пункта. Корейский KOSPI поднимался на 0,12% - до 2566,02 пункта, австралийский индекс S&P/ASX 200 закрылся снижением на 0,08%, до 6050 пунктов, японский фондовый индекс Nikkei 225 - опускался на 0,21%, до 23620,32 пункта.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,24% - до 89,19 пункта.

В среду министр финансов США на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли. После этого курс доллара упал примерно на 2%. Однако в четверг Дональд Трамп заявил, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. "В конечном счете, я бы хотел увидеть сильный доллар", - сказал президент в интервью CNBC в Давосе. После этого доллар вновь начал расти по отношению к шести основным валютам.

"Азиатские биржи могут вести себя более осторожно сегодня на фоне усиленных сигналов о торговой и валютной войне, появившихся в США", - приводит газета The Wall Street Journal мнение аналитиков OCBC Bank.

Более слабый курс доллара помог бы американским экспортерам, повышая конкурентоспособность их товаров на иностранных рынках. Кроме того, слабый доллар в паре к иене приводит к снижению стоимости экспортно-ориентированных азиатских компаний. Усиление курса доллара, напротив, помогает американским импортерам. По мнению директора по торговле Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes), удорожание доллара, даже если оно краткосрочное, несет риск для США, и азиатские инвесторы обратят на это внимание сегодня.