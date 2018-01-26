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Стоимость золота снижается после укрепления доллара


Commodities / Рынки

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Цена на золото снижается в пятницу после укрепления доллара накануне, инвесторы следили за комментариями президента США Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина в Давосе, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.14 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 11,4 доллара, или на 0,84%, до 1351,5 доллара за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро уменьшалась на 1,11%, до 17,42 доллара за унцию.

Золото выросло до максимума с лета 2016 года в четверг после слов министра финансов США Стивена Мнучина, что слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли. Комментарий привел к резкому снижению курса американской валюты и росту цены металлов и других сырьевых активов.

Позднее курс доллара поменялся в динамике на заявлениях президента США Дональда Трампа, что доллар будет становиться все сильнее и сильнее. Трамп сообщил на форуме в Давосе, что, в конечном счете, он хотел бы увидеть сильную американскую валюту. Укрепление доллара, как правило, негативно сказывается на цене золота, делая покупку драгметалла дороже для инвесторов.

При этом аналитики продолжают прогнозировать позитивную динамику для котировок золота в будущем. "Значительный рост объемов ETF (Exchange Traded Fund, биржевой инвестиционный фонд - ред.) на прошлой неделе свидетельствует о том, что институциональные инвесторы вкладываются в золото", - приводит агентство MarketWatch мнение основателя брокерской компании USAGOLD Майкла Косареса (Michael Kosares).

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