Доллар дешевеет к мировым валютам, несмотря на заявления Трампа

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Доллар дешевеет к мировым валютам в пятницу утром, инвесторы отыгрывают противоречивые комментарии президента США Дональда Трампа и министра финансов Стивена Мнучина об американской валюте, следует из данных торгов.

По состоянию на 09.12 мск курс евро к доллару рос до 1,2434 доллара за евро с 1,2397 доллара за евро на предыдущем закрытии, курс доллара к иене снижался до 109,3 иены за доллар со 109,41 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,28%, до 89,14 пункта.

В четверг Дональд Трамп заявил, что доллар будет укрепляться. "У нас дела идут так хорошо, наша страна становится настолько сильнее в экономическом и, кстати, в других отношениях тоже, что доллар будет сильнее и сильнее. В конечном счете я бы хотел увидеть сильный доллар", - сказал президент в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Однако участники рынка сомневаются, смогут ли эти заявления президента в долгосрочной перспективе изменить тенденцию снижения курса доллара, пишет агентство Рейтер. Днем ранее министр финансов США в Давосе заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США, поскольку американская торговля развивается при более дешевом долларе. На этих комментариях курс доллара упал примерно на 2%.

Опасения трейдеров также сохраняются относительно протекционизма в США. Во вторник Трамп подписал ограничения на ввоз в страну стиральных машин и элементов солнечных батарей, поскольку иностранные производители, в основном китайские, активно демпингуют на американском рынке и разоряют тем самым американских потребителей.

"Я считаю, что торговая политика Трампа, которую, как мне кажется, поддержат, будет способствовать ослаблению доллара", - приводит агентство мнение директора по торговле Oanda Стивена Иннеса (Stephen Innes).