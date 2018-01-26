События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 января

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|AUD
|Австралия - День Австралии - выходной день на Австралийской фондовой бирже
|2:30
|JPY
|Общенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|0,90%
|0,9% (факт)
|2:30
|JPY
|Япония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь)
|0,80%
|0,7% (факт)
|2:50
|JPY
|Япония - Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
|12:30
|GBP
|Великобритания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|0,40%
|0,40%
|12:30
|GBP
|Великобритания - ВВП (г/г) (4кв2017)
|1,70%
|1,40%
|13:00
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
|16:00
|USD
|США - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
|16:30
|USD
|США - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|-0,10%
|0,50%
|16:30
|USD
|США - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)
|1,30%
|0,80%
|16:30
|USD
|США - ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|3,20%
|3%
|16:30
|USD
|США - Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2017)
|2,10%
|2,30%
|16:30
|USD
|США - Сальдо внешней торговли товарами (декабрь)
|-70 млрд долл
|16:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)
|1,30%
|16:30
|CAD
|Канада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|-0,10%
|16:30
|CAD
|Канада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)
|0,30%
|-0,30%
|17:00
|GBP
|Великобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
|17:00
|JPY
|Япония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|21:00
|USD
|США - Число буровых установок от Baker Hughes
|747
|23:30
|GBP
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|23:30
|USD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|23:30
|AUD
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|23:30
|JPY
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|23:30
|RUB
|США - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|23:30
|EUR
|США - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|USD
|США - Intel - прибыль за финанс. 4кв2017
|4,142 млрд долл
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|RUB
|АЛРОСА - операционные результаты за 4кв2017/2017
|RUB
|Магнит - неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
|16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)
|RUB
|Магнит - телеконференция менеджмента
|RUB
|O'Key Group - операционные результаты за 4кв2017/2017
|RUB
|Группа Черкизово - операционные результаты за 4кв2017/2017
|RUB
|Kcell - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017
|RUB
|Газпром нефть - СД (вопрос о структуре долга и управлении долговым портфелем Группы в 2017 и предложениях по его оптимизации в 2018)
|RUB
|ИРКУТ - СД (утверждение организационной структуры корпорации)
|RUB
|ТМК /Трубная металлургическая компания/ - СД (согласие на сделку с заинтересованностью)