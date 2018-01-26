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События в сфере макроэкономики и бизнеса 26 января


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МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 26 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
AUDАвстралия - День Австралии - выходной день на Австралийской фондовой бирже
2:30 JPYОбщенациональный базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)0,90%0,9% (факт)
2:30 JPYЯпония - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (январь)0,80%0,7% (факт)
2:50 JPYЯпония - Протокол заседания Банка Японии /BoJ/ по кредитно-денежной политике
12:30 GBPВеликобритания - ВВП (кв/кв) (4кв2017)0,40%0,40%
12:30 GBPВеликобритания - ВВП (г/г) (4кв2017)1,70%1,40%
13:00 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
16:00 USDСША - Выступление члена FOMC Джеймса Булларда (президент ФРБ Сент-Луиса)
16:30 USDСША - Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)-0,10%0,50%
16:30 USDСША - Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (декабрь)1,30%0,80%
16:30 USDСША - ВВП (кв/кв) (4кв2017)3,20%3%
16:30 USDСША - Дефлятор ВВП (кв/кв) (4кв2017)2,10%2,30%
16:30 USDСША - Сальдо внешней торговли товарами (декабрь) -70 млрд долл
16:30 CADКанада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (декабрь)1,30%
16:30 CADКанада - Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)-0,10%
16:30 CADКанада - Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (декабрь)0,30%-0,30%
17:00 GBPВеликобритания - Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни
17:00 JPYЯпония - Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды  
21:00 USDСША - Число буровых установок от Baker Hughes747
23:30 GBPСША - Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission/
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
23:30 USDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
23:30 AUDСША - Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
23:30 JPYСША - Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
23:30 RUBСША - Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
23:30 EURСША - Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
 USDСША - Intel - прибыль за финанс. 4кв2017 4,142 млрд долл

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
RUBАЛРОСА - операционные результаты за 4кв2017/2017
RUBМагнит - неаудированная финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017/2017
16:00 мск (13:00 GMT, 08:00 NY)RUBМагнит - телеконференция менеджмента
RUBO'Key Group - операционные результаты за 4кв2017/2017
RUBГруппа Черкизово - операционные результаты за 4кв2017/2017
RUBKcell - финансовая отчетность по МСФО за 4кв2017
RUBГазпром нефть - СД (вопрос о структуре долга и управлении долговым портфелем Группы в 2017 и предложениях по его оптимизации в 2018)
RUBИРКУТ - СД (утверждение организационной структуры корпорации)
RUBТМК /Трубная металлургическая компания/ - СД (согласие на сделку с заинтересованностью)
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