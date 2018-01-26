FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Европейские биржи растут в рамках коррекции и на статистике из Великобритании


Рынки / Индексы

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж корректируются вверх в пятницу при поддержке со стороны превзошедшей прогнозы статистики по ВВП Великобритании, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.45 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,39%, до 7645,34 пункта, французский CAC 40 - на 0,86%, до 5528,02 пункта, немецкий DAX - на 0,12%, до 13313,19 пункта.

Рост на биржах в последний рабочий день недели происходит после того, как в четверг европейские индексы снизились в пределах 0,2-0,8%. Накануне давление на рынки оказал курс евро, который поднялся выше 1,25 доллара впервые за три года после заявлений главы ЕЦБ Марио Драги о необходимости достаточной степени денежного стимулирования для поддержки инфляционных тенденций.

Мировые инвесторы находятся в ожидании выступления президента США Дональда Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе в пятницу после того, как в среду министр финансов страны Стивен Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу торговле США.

"Выступление президента Трампа особенно интересно в контексте заявлений представителей правительства США по теме доллара и торгового протекционизма, сделанных на текущей неделе", - отмечают аналитики Danske Bank в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Не оставили без внимания участники торгов и статистику из Великобритании. В первые часы торгов статистическое бюро страны сообщило, что ВВП Великобритании в четвертом квартале 2017 года, по первой оценке, увеличился в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,5%. Аналитики ожидали роста в годовом выражении на 1,4%, а в квартальном - на 0,4%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ