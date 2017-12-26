Рубль днем немного растет к доллару и снижается к евро на нефти по $70,5 за баррель

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Рубль днем в пятницу незначительно дорожает по отношению доллару и чуть более выраженно снижается к евро на фоне нефти по 70,5 доллара за баррель.

Курсовые колебания на форексе продолжают влиять и на динамику курса рубля, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 13.57 мск снижался на 12 копеек, до 55,81 рубля, курс евро рос на 18 копеек и равнялся 69,55 рубля.

РУБЛЬ СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ

Курс рубля днем в пятницу слегка растет против доллара и снижается к евро, консолидируясь после ощутимых курсовых движений, отмечавшихся накануне. Евро попытался на форексе выйти и закрепиться на ключевом уровне 1,25 доллара, что способствовало росту нефти выше 71 доллара за баррель и толкнуло американскую валюту на 2,5-летний минимум против рубля – в районе 55,59.

В пятницу - перед выходными - курсы стабилизируются после таких активных колебаний, тем более, что курс основной валютной пары сполз в район 1,245 доллара за евро, а нефть также отошла от многолетнего максимума – в район 70,5 доллара за баррель.

Впрочем, рубль получает поддержку от решения международного агентства Moody's, повысившего прогноз суверенного рейтинга России до позитивного со стабильного, подтвердив его на уровне "Ва1". Агентство отметило снижение уязвимости страны к геополитическому воздействию, а также к снижению цен на нефть. Последнего удалось добиться во многом благодаря договоренностям ОПЕК+.

В связи с этим поступили позитивные комментарии высокопоставленных российских чиновников. Министр финансов Антон Силуанов выразил надежду, что стабильность в российской экономике позволит международным рейтинговым агентствам в 2018 году улучшать не только прогнозы, но и сами рейтинги РФ.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что экономика России заслуживает повышения суверенного рейтинга, и что пересмотр прогноза Moody's говорит о растущем интересе инвесторов к российской экономике.

В итоге днем доллар снижался к рублю, а евро рос - на 0,2-0,3%. Рублевая цена "черного золота" сползла ниже уровня 4 тысяч рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

Потенциал укрепления рубля будет ограничен, даже если продолжится ослабление доллара на форексе, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

"Продажи валюты экспортерами должны сократиться: хотя в понедельник компаниям предстоит выплата налога на прибыль, совокупный объем платежей будет намного ниже, чем по НДПИ. Кроме того, в ближайший понедельник, 29 января, в США должен быть опубликован доклад о санкциях против РФ. Поэтому торги по паре USD/RUB будут проходить около отметки 55,8 в преддверии его публикации", - сказал он.

Впрочем, 29 января приближается – а российские активы все еще не демонстрируют признаков напряжения относительно санкционного доклада Казначейства США, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка. Рубль воспринимает слабость доллара на мировых площадках как повод для укрепления, а рынок ОФЗ проводит последние сессии без значимых колебаний, отмечает он.

"У нас крепнет ощущение, что решение по санкциям не будет нести для рынков драматических последствий, по крайней мере, применительно к сегменту российского госдолга. На 29 января намечена лишь презентация доклада Казначейства в комитетах Конгресса, а не принятие конкретных законодательных актов. Кроме того, даже известные нам американские законопроекты пока не включают мер, которые были бы способны вызвать апокалиптический сценарий на рынке ОФЗ", - заключил Кошелев.