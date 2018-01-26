Цены на нефть перешли к росту на фоне удешевления доллара

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Цены на нефть перешли к росту днем на фоне удешевления доллара из-за комментариев министра финансов США об американской валюте, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 14.41 мск стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,28%, до 70,61 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,32%, до 65,72 доллара за баррель. В ходе утренних торгов мировые нефтяные цены коррекционно снижались в среднем на 0,2%.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) опускался на 0,59%, до 88,86 пункта.

Удорожание нефти по-прежнему связано с ослаблением доллара. Выступая в среду на Всемирном экономическом форуме в Давосе, министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что слабый доллар является позитивным фактором для экономики США, поскольку на валюту завязана торговля, которая активнее развивается при более дешевом долларе. После этого курс доллара резко упал к мировым валютам.

Слабый доллар позитивно сказывается на котировках нефтяных фьючерсов, делая их дешевле для держателей других валют. "Ослабление доллара по отношению к корзине мировых валют приведет к тому, что 2018 год станет годом с высоким уровнем спроса на нефть", - приводит агентство Рейтер мнение аналитиков BMI Research.

Эксперты Morgan Stanley отмечают, что поддержку росту мировых нефтяных цен также оказывают данные о снижении запасов "черного золота" в США. В среду минэнерго страны сообщило, что коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) снизились десятую неделю подряд. За неделю, завершившуюся 19 января, запасы уменьшились на 1,1 миллиона баррелей, или на 0,3%, до 411,6 миллиона баррелей.