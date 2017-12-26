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X5 Retail подала документы для листинга своих GDR на Московской бирже


Рынки / Акции
  • # X5 Retail Group

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Компания X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", подала документы в Московскую биржу для проведения листинга своих глобальных депозитарных расписок (GDR), говорится в пресс-релизе X5.

"X5 Retail Group... информирует о подаче на рассмотрение ПАО "Московская Биржа" MOEX пакета документов, включая проспект ценных бумаг, для целей проведения листинга глобальных депозитарных расписок X5 на Московской бирже и их включения в котировальный список первого уровня", - говорится в релизе.

Сейчас глобальные депозитарные расписки компании торгуются на Лондонской фондовой бирже, одна GDR соответствует 0,25% обыкновенной акции.

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