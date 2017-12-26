Рынок акций РФ снижается на фиксации прибыли игроками рынка

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается на вечерних торгах в пятницу на фиксации прибыли игроками рынка.

Индекс Мосбиржи к 17.14 мск снижался на 1,03% - до 2296,12 пункта, индекс РТС - на 1,72%, до 1288,6 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос на 21 копейку — до 56,14 рубля, курс евро рос на 36 копеек — до 69,73 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent снижается на 0,38% - до 70,15 доллара за баррель.

"После бурного четверга российские участники торгов предпочли проявить осторожность. К середине сессии индексы прочно засели в "красной зоне", - комментирует Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

После бурного трёхнедельного роста инвесторы решили фиксировать прибыль, тем более, в преддверии нового пакета санкций против РФ, в свою очередь отмечает Василий Олейник из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - акции "Полюса" (1,07%), МТС MTSS(1,07%), "Яндекса" YNDX(0,98%), Polymetal (0,74%), ЛСР (0,71%).

Среди акций по снижению - обыкновенные акции "Россетей" (2,65%), акции "Распадской" (-2,14%), "Газпрома" GAZP(-2,12%), АФК "Система" AFKS(-2,06%), "Норникеля" (-2,05%) и акции ВТБ (-1,86%).

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции ритейлера "Магнит" MGNT упали в пятницу на 8,2% на слабой отчетности.

К текущему моменту бумаги крупнейшего ритейлера дешевели на 6,99%, в течение дня обновили минимум с марта 2013 года на уровне 5663 рубля (-8,2%).

EBITDA Магнита в четвертом квартале по МСФО снизилась на 18,93%, до 22,325 миллиарда рублей, в 2017 году - на 14,86%, до 91,776 миллиарда рублей, сообщила в пятницу компания.

Акции "Алросы" ALRS снижаются на 1,14% на фоне операционных данных за 2017 год.

Так, группа увеличила добычу алмазов по итогам 2017 года на 6% по сравнению с предыдущим годом, до 39,6 миллиона карат. Однако выручка за этот период снизилась на 4%.

Также стоит отметить, что замминистра финансов РФ Алексей Моисеев ранее в пятницу сообщил журналистам, что снижение доли государства в "Алросе" отложено из-за аварии на руднике "Мир", все вопросы приватизации отошли на второй план.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Тот факт, что индекс Мосбиржи обновлял рекорды, еще не говорит о возможности продолжения движения, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". Вылившиеся большие объемы продаж говорили также о том, что на рынке много желающих зафиксировать прибыль, обращает внимание он.

"К тому же впереди неопределённость начала будущей недели, когда станут известны новые американские ограничения для РФ. Поэтому закрытие дня будет в минусе, а большой удачей станет, если отметка в 2300 пунктов по индексу Мосбиржи устоит", - добавляет он.

Если весь рост текущей недели будет растерян до конца сессии, это будет негативным сигналом для инвесторов, считает Василий Олейник из "Финама".