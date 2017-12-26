Акции "Магнита" падают более чем на 8% на отказе от выплаты дивидендов

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Акции "Магнита" MGNT в пятницу снижаются более чем на 8% и торгуются у минимумов с марта 2013 года на новости об отказе компании от выплаты следующих дивидендов.

К 17.30 мск акции "Магнита" падали на 8,02% - до 5675 рублей. Ранее днем акции уже дешевели до 8,2% на слабой отчетности, но затем несколько замедлили снижение, скорректировав масштаб падения до 7%.

Как ранее в пятницу заявил финансовый директор "Магнита" Хачатур Помбухчан в ходе телефонной конференции, компания не планирует платить дивиденды в 2018 году, однако может вернуться к практике дивидендных выплат в последующем.