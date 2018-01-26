ФАС поддерживает увеличение обязательного норматива продаж нефтепродуктов на бирже

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) поддерживает предложение Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) об увеличении обязательного норматива биржевых продаж бензина до 15% и дизельного топлива до 8%, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"У Санкт-Петербургской биржи очень талантливый руководитель и команда - очень хорошие ребята, они еще очень инициативные, поэтому их инициатива абсолютно поддерживается. Мы поддерживаем и надеемся, что Минэнерго тоже не будет этому мешать", - сказал Артемьев.

В середине января СПбМТСБ заявила, что предлагает увеличить нормативы биржевых продаж нефтепродуктов для нефтяных компаний до 15% для бензинов (с текущих 10%) и 8% (с текущих 5%) для дизельного топлива. Соответствующие предложения биржа направила в Минэнерго и ФАС.

"Уже ведется (дискуссия - ред.), мы направили соответствующее письмо на эту тему, мы сформулировали, что хотим это (нормативы обязательных биржевых продаж нефтепродуктов - ред.) увеличить, мои товарищи уже ведут разговор. Пока на уровне замминистров, а дальше мы будем встречаться с Александром Новаком и обсуждать с ним этот вопрос вдвоем", - ответил Артемьев на вопрос, ведется ли уже дискуссия с министерством энергетики.

В конце октября прошлого года Российский топливный союз (РТС) выступил с инициативой увеличить обязательные нормативы биржевых продаж для бензина до 15% и до 10% для дизеля. По мнению РТС, это помогло бы стабилизации ситуации на бирже.