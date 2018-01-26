Рубль перед выходными снижается к доллару и евро в рамках коррекции

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Рубль вечером снижается к доллару и евро в рамках коррекции, отмечают трейдеры.

Сползание нефтяных котировок к ключевому уровню 70 долларов за баррель поддержало фиксацию прибыли от роста рубля к доллару за неделю примерно на 1 рубль, говорят эксперты.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.00 мск рос на 0,3 рубля - до 56,23 рубля, курс евро - на 0,53 рубля, до 69,91 рубля, следует из данных Московской биржи.

РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТ РОСТ

Курсы рубля против доллара и евро вечером снижался в рамках коррекции. На завершающейся рабочей неделе доллар опускался (к закрытию прошлой недели) более чем на 1 рубль и обновил минимум с июля 2015 года, опустившись до 55,585 рубля.

Это было вызвано ростом цены нефти выше 71 доллара за баррель Brent и укреплением евро выше отметки 1,25 доллара.

Однако приближение выходных, после которых ожидается публикация решений США по новым санкциям, стало поводом для коррекции рубля вниз.

При этом сползание нефти в район 70 долларов за баррель со вчерашних 71 доллара поддержало эту коррекцию.

В итоге, рублевая цена "черного золота" к вечеру остается ниже уровня 4 тысячи рублей за баррель, выше которого она поднималась накануне. Доллар и евро вечером росли на 0,6-0,7% к рублю.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На предстоящей неделе резких изменений от курса доллара ожидать не стоит, считает Ирина Комарова из РЭУ имени Плеханова.

"Отойдя от трехлетних минимумов, доллар, тем не менее, остается крайне уязвимым. Виной тому – неблагоприятная макроэкономическая динамика ряда ключевых индикаторов – замедление потребительской и инвестиционной активности, увеличение дефицита внешней торговли и рост заявок на первичные пособия по безработице говорит о сохранении проблем в американской экономике. Не в пользу доллара складывается и динамика нефтяных цен, достигнувших наибольшего значения с декабря 2014 года", - добавила она.

В последнее время доллар чувствует себя не слишком уверенно после того, как министр финансов США не выказал опасений относительно падения его курса, рассуждает Ирина Рогова из ГК Forex Club.

"Поэтому есть все шансы на то, что сильного ослабления рубля мы не увидим. А если цены на нефть вернутся к росту и нацелятся на движение в район уровня 73 долларов, пара USD/RUB может попытаться начать движение в район уровня 55", - оценила она.