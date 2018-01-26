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Биржи США в плюсе на корпоративной отчетности и слабом долларе


Рынки / Индексы

МОСКВА, 26 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы США в пятницу рекордно растут, с одной стороны инвесторы отыгрывают данные корпоративных отчетностей компаний, при этом слабый доллар продолжает поддерживать индексы региона, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.28 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,32%, до 26476,01 пункта, ранее в пятницу он обновил исторический максимум, достигнув 26497,13 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ увеличивался на 0,64%, до 7458,79 пункта.

Индекс широкого рынка S&P 500 поднимался на 0,52%, до 2853,92 пункта. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) снижался на 0,41% - до 89,03 пункта.

Согласно данным Intel, компания получила убыток в четвертом квартале в размере 687 миллионов долларов против прибыли годом ранее, объяснив это выплатой, связанной с принятием налоговой реформы США. Сумма этого вычета составляет 5,4 миллиарда долларов. Без учета этой суммы, разводненная прибыль на акцию составила 1,08 доллара в последнем квартале, что оказалось выше ожиданий аналитиков. В результате акции компании дорожают почти на 10%.

Среди компаний индекса S&P 500, которые опубликовали свои отчетности с утра пятницы, 77% фирм продемонстрировали данные по чистой прибыли, которые оказались выше прогнозов, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на данные FactSet.

 

Доллар продолжает снижение после выхода статистики по росту экономики США. Как сообщило ранее в пятницу министерство торговли страны, реальный рост ВВП США в четвертом квартале 2017 года, согласно первой оценке, составил 2,6% в годовом выражении против прогноза в 3%, замедлившись с индикатора третьего квартала в 3,2%. Удешевление доллара к основным мировым валютам поддерживает индексы США, так как увеличивает прибыль компаний в местной валюте.

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