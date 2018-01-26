Банк России проинформировали 150 банков о переходе на базовую лицензию - зампред Поздышев

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Банк России проинформировали 150 банков о том, что перейдут на базовую лицензию, а 63 банка планируют увеличить капитал, чтобы оставить у себя универсальную лицензию, сообщил зампред ЦБ Василий Поздышев.

ЦБ РФ в 2017 году определился с планом введения многоуровневой банковской системы, согласно которой российские банки уже с 2018 года начнут разделяться на две категории по уровню капитала: кредитные организации с базовой лицензией и универсальные. Окончательное формирование новой парадигмы банковской системы произойдет 1 января 2019 года.

"На 1 января 2018 года в нашей банковской системе 219 банков с капиталом менее миллиарда рублей. Вот из этих 219 банков, мы уже провели соответствующую работу, 150 сказали, что они перейдут на базовую лицензию, 63 банка проинформировали ЦБ о том, что они планируют провести увеличение капитала, чтобы превысить планку 1 миллиард рублей для того, чтобы оставить у себя универсальную лицензию. Ну и штучное количество - 5 или 6 - пока еще раздумывают", - сказал Поздышев в интервью телеканалу "Россия 24".

По мнению Поздышева, сделанный выбор банков означает, что им понятно новое законодательство и новое регулирование. "Они будут в течение 2018 года перестраивать структуру капитала и свою бизнес-модель для того, чтобы либо в основном фокусироваться на региональной модели, то есть кредитовать граждан и предприятия, которые находятся непосредственно в локальной близости от них, ну или пытаться выйти на уровень более высокий - федеральный, в том числе осуществлять международные операции", - отметил зампред ЦБ.

По новым требованиям, минимальный размер капитала для получения универсальной лицензии установлен в размере 1 миллиарда рублей, для базовой лицензии – 300 миллионов рублей.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указывала ранее на неоднородность банковской системы. По ее словам, малым и региональным банкам тяжело конкурировать с большими в привлечении ресурсов, и на них ложится большая регуляторная нагрузка. ЦБ рассчитывает, что пропорциональное регулирование сделает кредитные организации более устойчивыми и позволит банкам с базовой лицензией существенно поддержать кредитование малого бизнеса.