Европейские индексы завершили торги ростом на финотчетности и сильной статистике

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Индексы основных европейских фондовых бирж завершили пятничные торги позитивной динамикой на фоне превзошедшей ожидания статистики по ВВП Великобритании и на показателях корпоративной отчетности, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 0,68%, до 7667,75 пункта, французский CAC 40 - на 0,85%, до 5527,75 пункта, немецкий DAX - на 0,28%, до 13336 пунктов.

Согласно данным финансовой отчетности, чистая прибыль производителя предметов роскоши - французской LVMH (LVMH Moet Hennessy — Louis Vuitton) - в 2017 году увеличилась в 1,3 раза в годовом выражении, до 5,129 миллиарда евро. Выручка компании выросла на 13,3%, до 42,636 миллиарда евро, а разводненная прибыль на акцию составила 10,18 евро против 7,89 евро годом ранее. Бумаги компании на Парижской фондовой бирже по итогам торгов поднялись в цене на 4,81%.

Вслед за удорожанием акций LVMH ряд крупных европейских компаний-производителей роскоши также закрыли торговую сессию в плюсе. Так, стоимость бумаг французской Christian Dior увеличилась на 4,66%, а Kering - на 2,64%.

Поддержала индексы и сильная статистика из Великобритании. По данным статистического бюро страны, ВВП Великобритании в четвертом квартале 2017 года, по первой оценке, увеличился в годовом выражении на 1,5%, а в квартальном - на 0,5%. Эксперты полагали, что рост будет несколько слабее - на 1,4% в годовом выражении и на 0,4% в квартальном.

Вместе с тем, инвесторы обратили внимание на политические новости из Германии. Как заявила в пятницу канцлер Германии Ангела Меркель, она в обозримом будущем решительно настроена сформировать правительство ФРГ в ходе коалиционных переговоров с Социал-демократической партией Германии (СДПГ). Глава парламентской фракции альянса ХДС/ХСС Михаэль Гроссе-Брёмер, в свою очередь, сообщил, что альянс и СДПГ планируют завершить переговоры по формированию коалиционного правительства к 4 февраля.