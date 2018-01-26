ЦБ РФ докапитализирует санируемые банки из эмиссии, но следит, как средства инвестируются

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Докапитализация санируемых банков проходит через механизм эмиссионного финансирования, но Банк России контролирует, как эти средства инвестируются, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев.

"Те средства, которые сейчас идут на докапитализацию банков через ФКБС, - да, механизм эмиссионного финансирования, но нужно понимать что Центральный банк контролирует, каким образом эти средства инвестируются", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Зампред ЦБ напомнил, что не ранее чем через три года ЦБ намерен продавать санируемые банки. Он пояснил, что значительную часть средств, потраченных на санацию, ЦБ вряд ли удастся вернуть. "Потому что все-таки банки продаются за стоимость своего капитала. Вряд ли они продаются с премией", - пояснил Поздышев.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС банка "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря - Промсвязьбанка PSBR. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в конце декабря прошлого года говорила, что докапитализация банков через новый механизм санации не оказывает влияния ни на инфляцию, ни на процентные ставки.