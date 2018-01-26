Доклад о новых санкциях США против РФ может быть и открытым, и закрытым - глава AmCham

ДАВОС, 26 янв /ПРАЙМ/. Доклад о новых санкциях США в отношении России, который будет опубликован 29 января, может быть как открытым, так и закрытым, рассказал РИА Новости глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Неизвестно, будет ли он открытым или закрытым", - сказал он в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе.

В США 29 января будет опубликован так называемый "кремлевский доклад" - список, как считается, приближенных к российскому руководству лиц, которые могут попасть под новые ограничительные меры Вашингтона. Документ обнародуют в соответствии с подписанным полгода назад президентом США Дональдом Трампом законом, который предполагает расширение ряда секторальных санкций против экономики РФ. Впрочем, посол Соединенных Штатов в Москве Джон Хантсман подчеркнул, что публикация доклада не означает автоматического введения санкций против указанных в нем лиц.