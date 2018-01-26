Трамп, говоря о торговле, имел в виду Китай, считает глава AmCham

ДАВОС, 26 янв /ПРАЙМ/. Говоря о торговле на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, президент США Дональд Трамп подразумевал Китай, хотя и не назвал его напрямую, считает глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Про торговлю он довольно крепко говорил. Без упоминания Китая он говорил о Китае и о том, что торговля должна уважать интеллектуальную собственность партнеров. И что США перестанут закрывать глаза на воровство и нечестные методы торговли. Аналитики считают, что это было про Китай", - сказал Родзянко РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума.

Собеседник агентства также отметил, что про Россию Трамп не сказал ни слова. "Единственное что он сказал, что с партнерами мы боремся с ИГ (запрещена в России - ред.), и поблагодарил те страны, которые помогали и помогают это делать. Он ни одну страну не назвал", - заметил он.

"Он говорил много о своей политике в Штатах и хвастался результатами. Он говорил об экономическом росте и фактически рекомендовал странам освобождать и раскрепощать свой бизнес, чтобы они росли и богатели. По словам Трампа, когда Америка богатеет и другие богатеют, богатеть можно вместе, если это делать честно и договариваться", - сказал Родзянко.