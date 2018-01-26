FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Трамп, говоря о торговле, имел в виду Китай, считает глава AmCham


Рынки / Мировая экономика

ДАВОС, 26 янв /ПРАЙМ/. Говоря о торговле на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, президент США Дональд Трамп подразумевал Китай, хотя и не назвал его напрямую, считает глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.

"Про торговлю он довольно крепко говорил. Без упоминания Китая он говорил о Китае и о том, что торговля должна уважать интеллектуальную собственность партнеров. И что США перестанут закрывать глаза на воровство и нечестные методы торговли. Аналитики считают, что это было про Китай", - сказал Родзянко РИА Новости в кулуарах Всемирного экономического форума.

Собеседник агентства также отметил, что про Россию Трамп не сказал ни слова. "Единственное что он сказал, что с партнерами мы боремся с ИГ (запрещена в России - ред.), и поблагодарил те страны, которые помогали и помогают это делать. Он ни одну страну не назвал", - заметил он.

"Он говорил много о своей политике в Штатах и хвастался результатами. Он говорил об экономическом росте и фактически рекомендовал странам освобождать и раскрепощать свой бизнес, чтобы они росли и богатели. По словам Трампа, когда Америка богатеет и другие богатеют, богатеть можно вместе, если это делать честно и договариваться", - сказал Родзянко.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ