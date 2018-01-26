PepsiCo может обжаловать в суде решение Россельхознадзора по молокозаводу - представитель

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. PepsiCo изучит документы Россельхознадзора, который возбудил административное дело в отношении "Рубцовского молочного комбината", и может обжаловать решение в судебном порядке, сообщил РИА Новости представитель компании.

Пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано в пятницу сообщила журналистам, что ведомство по итогам проверки выявило нарушения действующего законодательства РФ, регулирующего оборот сырого и пастеризованного молока, на "Рубцовском молочном заводе" (филиал АО "Вимм-Билль-Данн", входящего в PepsiCo) и возбудил административное дело, а также отправил материалы в Следственный комитет РФ для возбуждения уголовного дела.

В ноябре Россельхознадзор повторно выявил антибиотики тетрациклиновой группы в сыре "Рубцовского молочного завода" и лишил расположенное в Алтайском крае производство возможности поставлять продукцию на рынок ЕАЭС.

"PepsiCo изучает выводы Россельхознадзора по итогам проверки Рубцовского завода и рассматривает вариант обжалования их в судебном порядке", - сообщил представитель компании. Также собеседник агентства заявил, что "ведомство нарушило процедуру информирования о результатах проверки, так как период обжалования не истек". "Иные заявления этого ведомства, которые не входят в их компетенцию и которые не относятся к вопросам, связанным с проверкой, мы не комментируем", - добавили в компании.

В начале декабря прошлого года Россельхознадзор сообщил, что PepsiCo могла незаконно получить его служебный документ. Далее ведомство заявило, что по итогам внутренней проверки подозревает компанию в хакерской атаке для получения служебного документа и расценивает это как коммерческий шпионаж. Также Россельхознадзор сообщил, что обратился по этому вопросу в Следственный комитет РФ и органы прокуратуры. PepsiCo данные обвинения отвергает.