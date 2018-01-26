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РАКИБ собирает рабочую группу по вопросам развития цифровой ипотеки


Рынки

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/. Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ) собирает рабочую группу по вопросам развития цифровой ипотеки, сообщил РИА Новости вице-президент РАКИБ Валерий Петров.

Цель этой группы - упростить блокчейн-процессы при оформлении и обслуживании ипотеки.

"Основная проблема заключается в том, что сегодня процесс заключения договоров исполнения, урегулирования, обслуживания, секьюритизации и выход на повторные продажи использует значительное количество посредников и предполагает по многим операциям бумажный документооборот. Предлагается использовать технологию блокчейн, максимально перейти к электронному документообороту, но при этом решить важнейшую задачу - обеспечить неизменяемость записей и отражение всей цепочки действий в смарт-контракте и снижение операционных рисков. Для решения этой задачи создана рабочая группа, в которую сейчас идет набор участников", - пояснил он.

По словам Петрова, в группу уже вошли представители РАКИБ и ряда компаний, работающих с блокчейн. Представители АИЖК и нескольких банков также проявили интерес к проекту, отметил он.

"Работа планируется на постоянной основе. Как только будет завершено формирование рабочей группы - с нашей точки зрения, это должно произойти в течение ближайших двух недель - то работа группы будет вестись на постоянной основе. Итогом работы группы станет запуск процесса выдачи ипотеки на блокчейн", - добавил вице-президент РАКИБ.

"Нужно решить три основные задачи. Первая - технологическая, то есть как должна работать технологически система блокчейн, чтобы туда была интегрирована вся цепочка операций, которая предполагается при выпуске и реализации ипотечных продуктов. Второе - это решить законодательные задачи, которые позволили бы использовать эти решения легально и перевели бы текущие технологические решения на блокчейн, особенно это сейчас актуально, поскольку легализованы электронные закладные. Третья задача - помочь как участникам рынка со стороны компаний, так и со стороны ипотеки как можно быстрее помочь разобраться в этих новых технологиях и, соответственно, обеспечить их практическое внедрение", - сказал Петров.

Предполагается, что в результате минимизируются затраты при продажах и обслуживании ипотеки, сократится время на продажу и секьютиризацию сделки, время оборота денег, и будет обеспечена защита интересов пользователей ипотеки от мошенничества и спорных вопросов.

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