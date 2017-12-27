ОБЗОР – Рынок акций РФ снизился в рамках коррекции после роста с начала года

МОСКВА, 26 янв /ПРАЙМ/, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снизился в рамках коррекции после роста с начала года.

Индекс Мосбиржи к закрытию снизился на 1,07% - до 2295,26 пункта, индекс РТС - на 1,87%, до 1286,7 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" 22.50 мск рос на 27 копеек — до 56,19 рубля, курс евро - на 43 копейки - до 69,81 рубля, следует из данных Московской биржи.

Мартовский фьючерс марки Brent рос на 0,03% - до 70,44 доллара за баррель.

Акции "Магнита" MGNT выступили основным катализатором коррекции российского рынка акций, считает Алексей Коренев из "Финама".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста - акции "Яндекса" YNDX(1,97%), НМТП (1,19%), обыкновенные акции "Татнефти" TATN(1,08%).

Среди лидеров снижения – акции АФК "Система" AFKS(-2,87%), обыкновенные акции "Россетей" (-2,72%), акции "Аэрофлота" AFLT(-2,12%), "Алросы" ALRS(-2,04%) и "Распадской" (-2%).

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

То, что хотя бы умеренная коррекция на рынке давно назрела, было ясно, считает Алексей Коренев из "Финама". Однако нельзя просто так взять и скорректироваться, нужен повод, и он пришел в виде целого контейнера новостей от "Магнита", из которых рынок предпочел отфильтровать для себя исключительно негативные, отмечает он.

В пятницу "Магнит" сообщил, что EBITDA компании в четвертом квартале по МСФО снизилась на 18,93%, до 22,325 миллиарда рублей, по итогам года — на 14,86%, до 91,776 миллиарда рублей. Ритейлер, в частности, потерял около 1 миллиарда рублей выручки из-за сбоя в работе онлайн-касс в декабре.

По итогам торгов акции "Магнита" упали на 10,23%.

"Ну и самое неприятное для рынка - "Магнит" может отказаться от выплаты дивидендов по итогам 2018 года. При этом компания может вернуться к практике выплаты дивидендов в 2019 году. Стоит отметить, что в октябре 2017 года компания сохраняла планы по выплате дивидендов в 2018 году. За первое полугодие 2017 года "Магнит" выплатил дивиденды в размере 115,51 рубля на акцию", - комментирует Коренев.

В итоге "Магнит" не только провалился за торговую сессию более чем на 10%, но и утащил за собой весь рынок, и без того ждавший формального повода для начала фиксации прибыли, обращает внимание он.

ДИВИДЕНДНЫЕ ИСТОРИИ

Бумаги Сбербанка SBER не отреагировали на сообщение главы Минэкономразвития РФ Максима Орешкина, сделанное ранее в пятницу, о том, что банк может постепенно увеличить дивиденды до 50% от чистой прибыли по МСФО, сохранив стабильную динамику капитала.

В соответствии с новой дивидендной политикой Сбербанка, решение об увеличении дивидендов к 2020 году до 50% будет учитывать ряд факторов, в том числе необходимость поддержания уровня достаточности капитала не ниже 12,5%. Сбербанк за 2016 год направил на выплаты 135,5 миллиарда рублей (25% от чистой прибыли по МСФО). Вместе с тем, Минфин предлагал с 2018 года увеличить дивиденды крупнейшего российского банка до 50% чистой прибыли по МСФО.

К закрытию рынка префы снизились на 0,48%, обыкновенные акции – 1,45% после сильного роста в четверг.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Техническая картина на недельном графике индекса Мосбиржи говорит в пользу продолжения коррекционного снижения, считает Богдан Зварич из "Фридом Финанс".

"Индекс Мосбиржи находится чуть ниже 2300 пунктов и вернется к восходящему тренду, если новая неделя не принесет поводов углубить продажи. Индекс РТС может нащупать опору в коридоре 1285-1295 пунктов с сохранение шансов на возвращение выше 1300 пунктов далее", - полагает Анна Бодрова из "Альпари".