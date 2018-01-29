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Нефть торгуется разнонаправленно после удешевления доллара


Commodities / Рынки

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в понедельник утром не демонстрируют единой динамики, цены корректируются после роста на удешевлении доллара, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.42 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,17% - до 70,03 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на нефть марки WTI - росла на 0,26%, до 66,31 доллара за баррель. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,15% - 89,19 пункта.

Неделей ранее курс американской валюты опускался, что благоприятно сказывалось на нефтяных ценах, так как более дешевый доллар делает сырье дешевле для держателей других валют. На курс американской валюты повлияли комментарии министра финансов США Стивена Мнучина. На прошлой неделе Мнучин заявил, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли, после чего курс доллара упал примерно на 2%.

Поддержала дальнейшее удешевление доллара и статистика по США. Согласно данным минторговли США, реальный рост ВВП страны в четвертом квартале 2017 года, согласно первой оценке, составил 2,6% в годовом выражении, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне в 3%. Кварталом ранее экономика страны выросла на 3,2%.

Давление на стоимость нефти оказывает и статистика американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE). В пятницу BHGE сообщила, что по итогам завершившейся 26 января рабочей недели число буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,17%, до 947 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 235 штук, или в 1,3 раза. Число нефтяных буровых установок увеличилось на 12, или на 1,6%, до 759 единиц.

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