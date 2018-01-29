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Доллар растет в рамках коррекции после удешевления на прошлой неделе


Рынки / Валюта

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Доллар дорожает к мировым валютам в рамках коррекции в понедельник утром после того, как на прошлой неделе он опустился до трехлетних минимумов на заявлениях властей США об американской валюте, следует из данных торгов.

По состоянию на 8.54 мск индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,13%, до 89,18 пункта. Курс евро к доллару уменьшался до 1,2413 доллара за евро с 1,2427 доллара за евро на предыдущем закрытии. Курс доллара к иене увеличивался до 108,75 иены за доллар со 108,59 иены на прошлых торгах.

На прошлой неделе доллар подешевел до трехлетних минимумов на комментариях президента США Дональда Трампа и министра финансов страны Стивена Мнучина об американской валюте. Сначала курс доллара упал примерно на 2% после заявления Мнучина о том, что более слабый доллар пойдет на пользу США в отношении торговли. Затем доллар вновь начал дорожать, когда Трамп сказал, что курс доллара будет только укрепляться. Сам Мнучин впоследствии сообщил, что его фразу о слабом долларе неправильно поняли, а на самом деле в долгосрочных интересах страны - сильная национальная валюта.

"(Должностным лицам - ред.) теперь потребуется время, чтобы изменить сложившееся мнение рынка о том, что в нынешних условиях США будут довольствоваться дальнейшим удешевлением доллара", - приводит газета The Wall Street Journal мнение главы отдела валютных исследований Deutsche Bank Алана Раскина (Alan Ruskin).

Позднее на этой неделе на ход торгов могут повлиять итоги двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое пройдет 30-31 января. На предыдущем заседании регулятор повысил базовую ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых.

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