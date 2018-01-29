События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 января

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 29 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Международные события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|13:45
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
|16:30
|USD
|США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)
|1,5%
|1,5%
|16:30
|USD
|США - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)
|0,1%
|0,2%
|16:30
|USD
|США - Расходы физических лиц (м/м) (декабрь)
|0,6%
|0,5%
|19:00
|EUR
|Еврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере
Российские события
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт
|16:00
|RUB
|ВВП (месячный) (г/г)
|-0,3%
|RUB
|Русагро - операционные результаты за 4кв2017
|RUB
|НЛМК - закрытие реестра для ВОСА (12.03.2018, в форме заочного голосования, досрочные перевыборы Президента /Председателя Правления/ ПАО НЛМК)
|RUB
|ЛУКОЙЛ - СД (о согласии на сделку с заинтересованностью)
|RUB
|МРСК Юга - СД (о внесении изменений в решение о допэмиссии)
|RUB
|Россети - СД (об определении условий открытого конкурса для заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности компании за 2018-2020)
|RUB
|РуссНефть - СД (об изменении доли участия в других организациях и о согласии на сделки с заинтересованностью)