События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 января

Когда Где и что Предыдущее значение Факт

16:00 RUB ВВП (месячный) (г/г) -0,3%

RUB Русагро - операционные результаты за 4кв2017

RUB НЛМК - закрытие реестра для ВОСА (12.03.2018, в форме заочного голосования, досрочные перевыборы Президента /Председателя Правления/ ПАО НЛМК)

RUB ЛУКОЙЛ - СД (о согласии на сделку с заинтересованностью)

RUB МРСК Юга - СД (о внесении изменений в решение о допэмиссии)

RUB Россети - СД (об определении условий открытого конкурса для заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности компании за 2018-2020)