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События в сфере макроэкономики и бизнеса 29 января


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МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 29 января, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеПрогноз
13:45 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Сабины Лаутеншлэгер
16:30 USDСША - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (г/г) (декабрь)1,5%1,5%
16:30 USDСША - Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление (м/м) (декабрь)0,1%0,2%
16:30 USDСША - Расходы физических лиц (м/м) (декабрь)0,6%0,5%
19:00 EURЕврозона - Выступление члена правления ЕЦБ Бенуа Кере

Российские события

КогдаГде и чтоПредыдущее значениеФакт
16:00RUBВВП (месячный) (г/г)-0,3%
RUBРусагро - операционные результаты за 4кв2017
RUBНЛМК - закрытие реестра для ВОСА (12.03.2018, в форме заочного голосования, досрочные перевыборы Президента /Председателя Правления/ ПАО НЛМК)
RUBЛУКОЙЛ - СД (о согласии на сделку с заинтересованностью)
RUBМРСК Юга - СД (о внесении изменений в решение о допэмиссии)
RUBРоссети - СД (об определении условий открытого конкурса для заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита отчетности компании за 2018-2020)
RUBРуссНефть - СД (об изменении доли участия в других организациях и о согласии на сделки с заинтересованностью)

 

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