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Евро протестировал отметку в 70 рублей впервые с начала декабря


Рынки / Валюта
  • #Евро
    © fotolia.com, Marco Scisetti

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Рубль перешел к снижению против доллара и усилил падение к евро на фоне дешевеющей нефти, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.25 мск рос на 2 копейки - до 56,3 рубля (на открытии торгов доллар снижался на 3 копейки), курс евро увеличивался на 9 копеек - до 69,88 рубля (уже поднимался до 70,005 рубля – максимум с 7 декабря 2017 года), следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,24% - до 69,98 доллара за баррель.

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