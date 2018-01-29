Биржи АТР закрылись преимущественно снижением на волне фиксации прибыли в Китае

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги понедельника преимущественно негативной динамикой на фоне фиксации прибыли инвесторами в Китае после роста на предыдущей неделе, свидетельствуют данные торгов.

По итогам понедельника индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 1,19%, до 3515,95 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite - на 1,65%, до 1917,97 пункта, гонконгский Hang Seng Index - на 0,56%, до 32966,89 пункта. Японский Nikkei 225 опустился на 0,01%, до 23629,34 пункта, южнокорейский корейский KOSPI вырос на 0,91%, до 2598,19 пункта, австралийский S&P/ASX 200 поднялся на 0,42%, до 6075,4 пункта.

Инвесторы в Китае в первый рабочий день недели активизировались с продажами акций, которые существенно подорожали на прошлой неделе при поддержке со стороны оптимизма из США.

На текущей неделе инвесторы продолжат оценивать финансовые показатели мировых компаний в рамках отчетного периода. Пока основное внимание приковано к американским компаниям. По прогнозам агентства Рейтер, квартальная прибыль компаний, входящих в расчет индекса S&P 500, выросла на 13,2%. Прибыль примерно 80% из 133 компаний индекса, которые уже опубликовали свои отчеты, превзошла прогнозы аналитиков.

Кроме того, в ближайшие дни ожидается ряд макроэкономических данных из Китая, которые укажут на состояние экономики страны. "Насыщенная неделя с точки зрения макроэкономических данных и отчетов компаний по всему миру может привести к тому, что рынок сосредоточится на цифрах", - считает рыночный стратег CMC Markets Майкл Маккарти (Michael McCarthy), мнение которого приводит агентство Франс Пресс.