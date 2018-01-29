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Европейские биржи растут вслед за рынками США


Рынки / Индексы

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Индексы основных европейских фондовых бирж демонстрируют положительную динамику в понедельник на фоне оптимизма, связанного с новыми рекордами американских рынков в конце предыдущей недели, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.54 мск британский индекс FTSE 100 повышался на 0,16%, до 7677,78 пункта, французский CAC 40 - на 0,04%, до 5531,55 пункта, немецкий DAX - на 0,07%, до 13349,02 пункта.

С оптимизмом в понедельник отыгрывают европейские инвесторы новости о том, что основные фондовые индексы США в пятницу обновили рекорды на фоне финансовых отчетов компаний региона.

Кроме того, участники торгов обратили внимание на корпоративные новости региона. В понедельник французская фармацевтическая компания Sanofi договорилась о покупке бельгийской биофармацевтичекой Ablynx за 3,9 миллиарда евро. После данного сообщения акции Sanofi дешевеют в среднем на 0,2%, а ценные бумаги Ablynx дорожают на бирже Euronext Brussels более чем на 3,5%.

"Сегодня будет довольно тихая сессия с учетом того, что не ожидается существенных факторов, способных повлиять на динамику мировых рынков", - отмечают аналитики Danske Bank в обзоре, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В то же время уже во вторник будут опубликованы данные по ВВП еврозоны за четвертый квартал 2017 года, а в среду данные по безработице за декабрь, и инфляции за январь. Эти данные могут существенно повлиять на настроения инвесторов в регионе на текущей неделе.

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