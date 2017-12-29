Московская биржа одобрила листинг GDR X5, торги начнутся 1 февраля

МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Московская биржа MOEX приняла решение о включении в котировальный список первого уровня глобальных депозитарных расписок (GDR) компании X5 Retail Group, которая управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель", сообщила компания.

"Планируемая дата начала торгов ГДР Х5 на Московской бирже - 1 февраля 2018 года", - говорится в сообщении.

Ранее в январе X5 подала документы в Мосбиржу для проведения листинга своих GDR.

Вопрос листинга X5 Retail на Московской бирже обсуждался много лет, об изучении такой возможности говорил бывший главный исполнительный директор X5 Стефан Дюшарм еще в конце 2014 года. В октябре 2017 года финансовый директор компании Светлана Демяшкевич говорила, что ритейлер ожидает завершения процесса получения листинга на Московской бирже до конца прошлого года.