МОСКВА, 29 янв - ПРАЙМ. Рынок акций РФ снижается после попыток роста в начале дня, в лидерах падения – акции "Магнита" MGNT.

Индекс Мосбиржи к 16.15 мск понедельника снижался на 0,44%, до 2285,09 пункта, индекс РТС - на 0,90%, до 1275,1 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос при этом на 18 копеек, до 56,46 рубля, курс евро - на 10 копеек, до 69,89 рубля, следует из данных Московской биржи.

Апрельский фьючерс марки Brent снижался на 0,98%, до 69,46 доллара за баррель.

"Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине дня предпринимали попытки пойти выше, однако, "быкам" не доставало уверенности", - комментирует Елена Кожухова, аналитик компании "Велес Брокер".

Инвесторы соблюдают осторожность не только в условиях сохраняющейся перекупленности, но и в ожидании "кремлевского доклада" по антироссийским санкциям, в свою очередь, замечает Игорь Ковалев из ГК "ИнстаФорекс".

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Акции Московской биржи начинают неделю с оптимистичной ноты и заявки на продолжение роста в том числе на недельном графике, отмечает Кожухова. К текущему моменту они дорожают на 1,81% - до 117,85 рубля. Если им удастся закрепиться выше 117,6 рубля, стоит ждать движения в район максимумов ноября прошлого года и отметки 130 рублей, считает Кожухова.

Среди лидеров роста также – акции "Полюса" (2,44%), ФСК ЕЭС FEES(1,95%), "Аэрофлота" AFLT(1,71%), обыкновенные акции "Россетей" (1,31%), акции "Яндекса" YNDX(1,29%), "Русала" (1,48%), "Распадской" (1,28%).

Акции "Магнита" продолжили в понедельник падение после выхода в пятницу слабого отчета по МСФО за четвертый квартал 2017 года и заявлений менеджмента об отказе от выплаты дивидендов. В течение торгов бумаги "Магнита" падали на 7,9% - до 5100 рублей, обновив минимумы с середины января 2013 года. К текущему моменту акции снижаются на 6,05%, до 5204 рублей.

"Между тем, с 1 февраля на Московской Бирже начнут котироваться GDR компании X5 Retail Group, которая показывает лучшую динамику финансовых показателей в российском розничном секторе", - отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Брокер".

Среди лидеров снижения – акции "Уралкалия" (-3,24%), ТГК-1 (-1,4%), обыкновенные акции "Мечела" MTLR(-1,31%) и акции "Газпрома" GAZP(-1,25%).

На бумаги НМТП (-2,63%) негативно повлияла новость о снижении грузооборота за 2017 год на 2,3%, указывает Кочетков.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

До конца дня индекс Мосбиржи проведет сессию в пределах отметок 2275-2310 пунктов, прогнозирует Александр Разуваев из "Альпари".

"На российском рынке все же преобладают негативные настроения, что связано с возможными новыми ограничениями со стороны США. Посол США в РФ уже призвал не драматизировать "кремлевский доклад", но всё же большинство на рынке проявляет осторожность. Вероятно, что в ближайшие дни индекс Мосбиржи может протестировать зону 2250-2270 пунктов", - говорит Кочетков.

Учитывая коррекционные настроения на рынке нефти и нервозность игроков в ожидании оглашения санкционного списка в Вашингтоне, в краткосрочной перспективе у российских фондовых индексов мало шансов на возобновление роста, считает Ковалев. Если же индексу Мосбиржи удастся преодолеть отметку 2300 пунктов, техническая картина по бенчмарку несколько улучшится, однако для этого потребуется отсутствие бычьих сигналов со стороны рубля, полагает он.

По индексу РТС можно загадывать уровни, которые в перспективе смогут ему оказать достойную поддержку: ниже уже достигнутых лежат очевидные 1230 пунктов, а затем и 1200 пунктов, считает Николай Подлевских из ИК "Церих Кэпитал Менеджмент".

"Но пока загадывать столь выраженное снижение не хотелось бы. Правда, от нашего хотения тут мало что зависит. Если коррекция будет столь активной, то подобное снижение будут встречать покупками, особенно в бумагах, показавших свою силу в последние месяцы. Здесь с хорошей стороны можно упомянуть акции "Газпрома", Сбербанка SBER и целого ряда других интересных компаний", - полагает он.