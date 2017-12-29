Рубль немного растет к евро и снижается к доллару в ожидании доклада по санкциям

МОСКВА, 29 янв ПРАЙМ. Рубль днем снижался к доллару и подрастал к евро на фоне нефти по 69,7 доллара за баррель.

Ожидание "кремлевского доклада" о санкциях США против РФ сдерживает курсовую динамику, отмечают эксперты.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" к 17.41 мск рос на 0,18 рубля - до 56,45 рубля, курс евро снижался на 0,05 рубля и равнялся 69,74 рубля.

РУБЛЬ В ОЖИДАНИЯХ

Курс рубля днем в понедельник снижается против доллара и слегка повышается к евро, отыгрывая сползание евро на форекс в район 1,235 доллара. Коррекция рынка нефти на этом фоне добавляет поводов для коррекции вниз курса рубля против доллара, отмечают эксперты.

В пятницу BHGE сообщила, что по итогам завершившейся 26 января рабочей недели число действующих буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,17%, до 947 единиц. Число работающих нефтяных буровых установок увеличилось на 12, или на 1,6%, до 759 единиц, что стало самым большим приростом с августа.

В то же время, Банк России в пятницу 26 января предоставил банкам 167,4 миллиарда рублей в рамках сделок "валютный своп", что является максимальным уровнем с июня 2017 года. В ЦБ пояснили, что такой всплеск спроса имеет разовый эффект, связанный с концом месяца. Тем не менее, это оказывает поддержку курсу рубля против основных резервных валют.

Сдерживающее влияние на рынок оказывает и ожидание "кремлевского доклада" Минфина США о возможности новых санкций против РФ. Впрочем, посол США в РФ Джон Хантсман считает, что в американском "кремлевском" докладе нет ничего нового, так как он касается закона, принятого конгрессом еще полгода назад. Однако это не снимает валютного риска для рубля, отмечают эксперты.

В итоге доллар рос к рублю на 0,3%, а евро снижался на 0,1%. Рублевая цена черного золота сползла к уровню 3,9 тысячи рублей за баррель.

ПРОГНОЗЫ

До публикации доклада по санкциям в США торги по паре USD/RUB могут проходить около отметки 56,3, считает Том Левинсон из компании "Сбербанк SBER КИБ".

В ближайшие дни у рубля будет больше поводов для ослабления, чем для укрепления, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер".

"Это и завершение налогового периода, и снижение цен на нефть, а также риски, связанные с возможными новыми ограничениями США для РФ", - добавил он.