Доллар дорожает на росте доходности гособлигаций США

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Курс доллара к мировым валютам растет в понедельник вслед за увеличением доходности казначейских облигаций США и в ожидании первого в этом году заседания Федеральной резервной системы (ФРС), свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.57 мск курс евро к доллару снижался на 0,49%, до 1,2365 с 1,2427 доллара на торгах днем ранее, курс доллара к иене рос до 109,09 иены со 108,09 иены за доллар на предыдущем закрытии. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - основных торговых партнеров США) рос на 0,47%, до 89,49 пункта.

"Доллар был поддержан продолжением роста доходности 10-летних гособлигаций США, которые впервые с 2014 года преодолели отметку в 2,7 базисного пункта", - считает управляющий директор по валютной стратегии BK Asset Management Борис Шлоссберг (Boris Schlossberg), слова которого приводит агентство Market Watch.

Доходность десятилетних US Treasuries в понедельник вечером росла на 0,045 базисного пункта, до 2,707 базисного пункта.

Вместе с тем, участники рынка ожидают заседания ФРС США, которое будет проходить во вторник и среду. Большинство аналитиков прогнозируют сохранение процентной ставки Федрезерва по итогам встречи - по данным CME Group, 95,9% экспертов считают, что на январском заседании ставка останется на текущем уровне. На предыдущем заседании регулятор повысил базовую ставку до 1,25-1,5% с 1-1,25% годовых.

Кроме того, инвесторы в понедельник обратили внимание на данные статистики из США. Доходы потребителей страны, по данным бюро экономического анализа министерства торговли США, в декабре выросли на 58,7 миллиарда долларов, или на 0,4% в месячном выражении, тогда как ожидался рост только на 0,3%. Однако расходы выросли слабее ожиданий - на 54,2 миллиарда долларов, или на 0,4%, против прогнозируемых 0,5%.