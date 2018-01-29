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"ФК Открытие" перестал спонсировать Высшую лигу КВН - банк


Рынки

Добавлена информация о новом спонсоре (расширен лид, добавлен четвертый абзац).

МОСКВА, 29 янв /ПРАЙМ/. Банк "ФК Открытие", находящийся на санации у ЦБ РФ, перестал быть спонсором высшей лиги Клуба веселых и находчивых (КВН), сообщили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации. Новым спонсором Высшей лиги КВН стал "Тинькофф банк".

"Это связано с истечением срока действия договора. Он закончился 1 января 2018 года. Банк "Открытие" был спонсором Высшей лиги КВН с января 2014 года", - прокомментировали в пресс-службе "Открытия".

Там подчеркнули, что решение о прекращении спонсорства Высшей лиги КВН не означает, что кредитная организация откажется от спонсорских проектов в принципе.

Новым спонсором Высшей лиги КВН стал "Тинькофф банк". "КВН - это одна из самых популярных передач на российском телевидении, которая собирает перед экранами аудиторию всех возрастов. С января 2018 года "Тинькофф банк" стал партнером КВН Высшей лиги и Премьер-лиги, контракт подписан на три года", - сообщили в пресс-службе банка.

Банк России в прошлом году взял на санацию через управляющую компанию Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС) три крупных российских банка. В августе и сентябре ЦБ объявил о санации через ФКБС "ФК Открытие" и Бинбанка, в середине декабря - Промсвязьбанка PSBR. В рамках данного механизма ЦБ становится основным владельцем оздоравливаемой кредитной организации.

По данным РИА Рейтинг, на 1 декабря 2017 года банк "ФК Открытие" занимал восьмое место в банковской системе РФ с активами в 2,215 триллиона рублей.

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